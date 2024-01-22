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Россия отправила вертолет за выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Mash: за выжившими в авиакатастрофе в Афганистане вылетел российский вертолет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

За четверыми выжившими в авиакатастрофе в Афганистане вылетел российский вертолет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас пострадавшие находятся в селе недалеко от места падения, но с прилетом российских медиков их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь, после этого вернут в Москву.

Согласно предварительной информации, медик Игорь Сывороткин, сумевший попросить о помощи после аварии, находится в удовлетворительном состоянии. Состояние остальных пострадавших пока неизвестно.

Как сообщила радиостанция Hurriyat, самолет упал в провинции Бадахшан, выживших утром 22 января доставили в административный центр области Коф Аб

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, российский предприниматель, он оплатил эвакуационный рейс. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковых проживали в городе Волгодонск. Их сын Анатолий был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее появился первый снимок россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане.

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