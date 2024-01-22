Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вмерзшего в лед подростка нашли на водохранилище в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти на водохранилище нашли вмерзшего в лед подростка

close
100%
РИА «Новости»

На водохранилище в Ивангороде Ленинградской области нашли замерзшего 16-летнего подростка, юноша сбежал из дома после пьяной ссоры. Об этом сообщает «78.ru».

16-летний подросток из Ивангорода сбежал из дома 16 декабря после ссоры пьяного отца с собутыльником, мужчины распивали спиртные напитки и устроили поножовщину, школьник оделся и вышел на улицу.

В полицию с просьбой разыскать сына обратилась мать, 20 января юношу нашли вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс», спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что молодой человек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних и уже уходил из дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти в поле нашли замерзшую девушку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами