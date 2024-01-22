Вмерзшего в лед подростка нашли на водохранилище в Ленобласти

На водохранилище в Ивангороде Ленинградской области нашли замерзшего 16-летнего подростка, юноша сбежал из дома после пьяной ссоры. Об этом сообщает «78.ru».

16-летний подросток из Ивангорода сбежал из дома 16 декабря после ссоры пьяного отца с собутыльником, мужчины распивали спиртные напитки и устроили поножовщину, школьник оделся и вышел на улицу.

В полицию с просьбой разыскать сына обратилась мать, 20 января юношу нашли вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс», спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что молодой человек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних и уже уходил из дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти в поле нашли замерзшую девушку.