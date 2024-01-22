Подростка увезли в реанимацию после вечеринки с одноклассниками

Из квартиры в Московском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован 17-летний подросток, юноша мог отравиться наркотическим веществом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 21 января в квартире дома по улице Бассейной, скорую помощь 17-летнему юноше вызывали друзья. Молодого человека с отравлением психотропным веществом доставили в реанимацию.

Выяснилось, что подростки устроили вечеринку, в ходе веселья, один из них употребил наркотическое вещество, после чего ему стало плохо. Врачи борются за жизнь подростка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала молчаливую россиянку с наркотиками во рту.