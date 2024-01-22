В Самаре загорелся рынок

В Кировском районе Самары произошел крупный пожар на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Для тушения пожара привлечены 80 человек и 22 единицы техники. На место инцидента выехал пожарный поезд.

В МЧС отметили, что в пожаре никто не пострадал.

19 января в Челябинске произошел пожар на рынке «Восточный город». Со временем площадь возгорания увеличилась с 200 до 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 96 спасателей и 36 единиц техники.

Местная жительница Елена рассказала «Газете.Ru», что пожарные машины из-за образовавшейся пробки с трудом проехали к объятому огнем зданию.

Несколько дней назад пожар случился в Шахтах Ростовской области. Возгорание произошло на заводе. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Ранее в Национальной картинной галерее в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорели тысячи картин.