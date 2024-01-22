Россияне стали чаще посещать цирки

Российская государственная цирковая компания провела в 2023 году 2 805 мероприятий, а среднее количество представлений на один цирк увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Всего в прошлом году филиалы Росгосцирка посетили более 3,4 млн россиян, а общая заполняемость зрительных залов в цирках достигла 71% (66% в 2022 году).

Беляков отметил, что самыми заполняемыми залами в цирках компании стали филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Тюмени и Новосибирске.

Кроме того, по словам Белякова, россияне стали чаще повторно посещать цирковые представления с детьми. Он отметил, что в 2022 году лишь 28% зрителей посетили цирковые представления 2 и более раза, а в 2023 году количество повторных посещений выросло до 32%.

Также Росгосцирк впервые в новейшей истории провел 4 международных цирковых фестиваля.

В Росгосцирке уточнили, что в Луганской и Донецкой народных республиках прошли 180 цирковых представлений, которые посетили 240 тыс. зрителей. В компании рассказали, что в 2024 году запланировано проведение не менее 60 представлений в ДНР и не менее 155 в ЛНР.

«Прошедший год для Российской государственной цирковой компании стал не только годом статистических рекордов, но и годом масштабных проектов, творческих достижений и громких корпоративных побед», — подчеркнул Беляков.

Также в прошлом году филиалы Росгосцирка при содействии Минобороны России провели 96 представлений для семей участников СВО и мобилизованных граждан, которые посетили более 93 тыс. зрителей.

Всего в 2023 году социальные мероприятия Росгосцирка посетили более 250 тыс. человек.