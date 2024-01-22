Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще посещать цирки

Мероприятия Росгосцирка в 2023 году посетили более 3,4 млн россиян

close
100%
Пресс-служба Росгосцирка

Российская государственная цирковая компания провела в 2023 году 2 805 мероприятий, а среднее количество представлений на один цирк увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Всего в прошлом году филиалы Росгосцирка посетили более 3,4 млн россиян, а общая заполняемость зрительных залов в цирках достигла 71% (66% в 2022 году).

Беляков отметил, что самыми заполняемыми залами в цирках компании стали филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Тюмени и Новосибирске.

Кроме того, по словам Белякова, россияне стали чаще повторно посещать цирковые представления с детьми. Он отметил, что в 2022 году лишь 28% зрителей посетили цирковые представления 2 и более раза, а в 2023 году количество повторных посещений выросло до 32%.

Также Росгосцирк впервые в новейшей истории провел 4 международных цирковых фестиваля.

В Росгосцирке уточнили, что в Луганской и Донецкой народных республиках прошли 180 цирковых представлений, которые посетили 240 тыс. зрителей. В компании рассказали, что в 2024 году запланировано проведение не менее 60 представлений в ДНР и не менее 155 в ЛНР.

«Прошедший год для Российской государственной цирковой компании стал не только годом статистических рекордов, но и годом масштабных проектов, творческих достижений и громких корпоративных побед», — подчеркнул Беляков.

Также в прошлом году филиалы Росгосцирка при содействии Минобороны России провели 96 представлений для семей участников СВО и мобилизованных граждан, которые посетили более 93 тыс. зрителей.

Всего в 2023 году социальные мероприятия Росгосцирка посетили более 250 тыс. человек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами