ФСБ заявила о задержании мужчины за попытку теракта на объекте Минобороны

Жителя Алтайского края задержали по подозрению в попытке поджога одного из объектов министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

По версии спецслужбы, 44-летний мужчина пытался совершить теракт в Барнауле. Как заявили в ФСБ, в ноябре 2023 года мужчина в интернете сам вышел на связь с представителем террористической военизированной организации, которая запрещена на территории России. Ведомство установило, что мужчина заявил о своей готовности совершить теракт на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

В ФСБ сообщили, что по указанию куратора подозреваемый изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело за покушение на совершение террористического акта. Задержанному предъявили обвинения. Сам мужчина свою вину признал, отметили в ведомстве. Его задержали под стражу.

До этого в ФСБ сообщили о задержании украинского агента, планировавшего покушение на военных РФ.

Ранее уроженца Украины приговорили к восьми годам за попытку теракта в городе России.