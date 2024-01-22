Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ заявила о задержании мужчины за попытку теракта на объекте Минобороны

ФСБ: житель Алтайского края задержан за попытку поджога объекта Минобороны РФ

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Жителя Алтайского края задержали по подозрению в попытке поджога одного из объектов министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

По версии спецслужбы, 44-летний мужчина пытался совершить теракт в Барнауле. Как заявили в ФСБ, в ноябре 2023 года мужчина в интернете сам вышел на связь с представителем террористической военизированной организации, которая запрещена на территории России. Ведомство установило, что мужчина заявил о своей готовности совершить теракт на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

В ФСБ сообщили, что по указанию куратора подозреваемый изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело за покушение на совершение террористического акта. Задержанному предъявили обвинения. Сам мужчина свою вину признал, отметили в ведомстве. Его задержали под стражу.

До этого в ФСБ сообщили о задержании украинского агента, планировавшего покушение на военных РФ.

Ранее уроженца Украины приговорили к восьми годам за попытку теракта в городе России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами