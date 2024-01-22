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На Урале младенец задохнулся в детской кроватке, заваленной вещами

«Е1»: в Свердловской области в заваленной вещами кровати нашли младенца

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Shutterstock

В Первоуральске в захламленной квартире нашли пятимесячного младенца, девочка находилась в детской кроватке, заваленная вещами. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в одной из квартир в Первоуральске, отец пятимесячной девочки забросал ее кроватку вещами, младенец находился под грудой тряпья и задыхался, спасти ребенка не удалось.

«Ребенка жалко невероятно. Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки», — рассказали соседи.

По словам местных жителей, семья, в которой рос ребенок неблагополучная, отец младенца злоупотребляет спиртным. В региональном СК произошедшее пока не комментируют.

Ранее на Алтае мать оставила младенца в холодном доме без еды и уехала праздновать.

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