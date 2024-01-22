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Новые хозяева въехали в дом и нашли человеческую голову в морозилке

New York Post: в США семья купила дом и нашла человеческую голову в морозилке

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Depositphotos

В США семья из штата Колорадо купила дом и нашла человеческую голову в морозилке, которую оставили прежние жильцы. Об этом пишет New York Post.

Все случилось в городе Гранд-Джанкшен еще 12 января. Хозяева дома устроили генеральную уборку и ревизию после заезда, чтобы потом продать ненужные им вещи, которые оставили предыдущие жильцы. Во дворе дома стоял морозильник. Как рассказал сосед жильцов, они чистили камеру, как вдруг увидели внутри черную сумку. Когда они ее открыли, то оттуда выпала человеческая голова.

Другие соседи рассказали журналистам, что раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Парочка почти ни с кем не общалась и съехала в день заключения сделки по продаже здания.

Полиция приступила к расследованию, но пока никаких подробностей не раскрывает. При этом в офисе шерифа заявили, что опасности для других жителей района нет.

Ранее в Северной Каролине пастор пытался окунуть человека во фритюрницу из-за неуважения к его жене.

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