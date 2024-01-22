Мост во Владивостоке временно закрыли для некоторого транспорта

Во Владивостоке закрыли вантовый мост на остров Русский для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов. Об этом сообщил РИА Новости представитель ФКУ ДСД «Дальний Восток».

По его словам, о закрытии объявили с 13:00 (6:00 мск) из-за штормового ветра — скорость порывов достигает 17 метров в секунду.

Однако водители легковых машин могут проехать по мосту. Также автомобилям с прицепами и полуприцепами проезд запрещен, обратил внимание он.

Источник агентства сообщил, что с 10:00 (3:00 мск) из-за непогоды на мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч.

До этого движение к контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс» между Россией и Грузией закрыли для грузовиков. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. На КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из более чем 1 тыс. грузовиков. Однако на участке Военно-Грузинской дороги на территории Грузии от села Квемо-Млета до села Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.

Ранее возле курорта «Роза Хутор» в Сочи произошел оползень.