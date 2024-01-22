В Хакасии спелеологи нашли пещеру-потеряшку

В Хакасии группа спелеологов-энтузиастов занимается поисками новых или забытых пещер. В выходные они нашли в Боградском районе пещеру с названием Потехинская щель, она числилась так называемой «официальной потеряшкой», пишет издание «Хакасия».

Данные об этой пещере были в архивах, но никто из спелеологов и любителей не был в ней и не знал точного ее местоположения и состояния. Спелеологам-энтузиастам удалось ее найти в зимнем лесу. Группа провела топографическую съемку и обнаружила, что пещера длиннее, чем предполагалось ранее — 75 метров. На стенах было много фосфоритовых конкреций, которые будут позже проанализированы в лаборатории.

Внутри пещеры спелеологи обнаружили двух рукокрылых, а также много битых бутылок и остатков берестяных факелов из 70-х годов. Руководитель абаканского клуба спелеологов Павел Гриднев сообщил, что на Ербинском спелеоучастке теперь найдены все известные пещеры. Он добавил, что это не означает, что других подземных пространств там больше нет.

Спелеологи продолжат свои исследования.

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