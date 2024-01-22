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Стало известно, когда в Сочи начнут строить новый курорт Турьев Хутор

«Васта Дискавери»: в 2024 году в Сочи начнут строить новый курорт Турьев Хутор

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Строительство первой канатной дороги нового курорта Турьев Хутор, который будет расположен в городе Сочи недалеко от известного курорта Роза Хутор, начнется в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, пишет газета «Известия».

В воскресенье, 21 января, предприниматель принял участие в пленарной сессии Дня туризма и спорта на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие состоялось на ВДНХ в Москве.

«Мы начинаем новый проект Турьев Хутор, уже в этом году начнется строительство первой канатной дороги. И примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьева Хутора практически удвоится», — сказал Бачин.

Он добавил, что специалисты намерены увеличить зону катания в горах и количество номеров для проживания. Кроме того, на курортах появятся новые рестораны и туристические тропы.

По словам предпринимателя, Турьев Хутор построят на особо охраняемой природной территории (ООПТ). В связи с этим курорт должен соответствовать всем экологическим нормам, а также дать туристам возможность полюбоваться красотой природы.

В то же время Бачин обратил внимание на продолжающееся строительство курорта Завидово в Тверской области. Ожидается, что в скором времени здесь появятся четыре отеля и аквацентр.

Кроме того, гендиректор «Васта Дискавери» анонсировал начало строительства парка «Три вулкана» на Камчатке. Как он сказал, для реализации этого проекта важное значение имеет государственно-частное партнерство.

Ранее жителям Москвы рассказали о популярных направлениях для отдыха в длинные февральские выходные.

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