Разбившийся на Falcon 10 бизнесмен был участником смертельного ДТП

Волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков, находившийся вместе со своей супругой Анной на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon 10, был одним из участников ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло в январе 2006 года на 60-м км автодороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Тогда водитель ВАЗ-21093 сбил двух пешеходов. Отмечается, что в это же время Евсюков управлял автомобилем Mercedes E200. Он наехал на этих пешеходов, в результате чего один из них скончался в больнице. Второй пешеход получил перелом голени.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, среди них двое пассажиров. Среди них была россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Отмечалось, что сына Анатолия и Анны Евсюковых не взяли на борт из-за малой вместительности воздушного судна.

Ранее сообщалось, что выжившие после крушения самолета в Афганистане находятся с талибами (организация запрещена в России).