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Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

Магнитная буря может накрыть Землю уже через сутки

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Shutterstock

Ученые прогнозируют легкую магнитную бурю на Земле во вторник, 23 января. Об этом заявили АиФ в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам экспертов, вспышка достигнет уровня G1 к 6:00 утра следующего дня. В течение нескольких часов до и после этого явления будут зафиксированы геомагнитные возмущения.

Однако ученые отмечают, что G1 — это слабая буря. Максимально сильная буря обозначается как G5.

Кроме того, ранее было объявлено, что в 2024 году Солнце достигнет пика активности в рамках текущего цикла. Это приведет к тому, что на Земле будут происходить магнитные бури несколько раз в месяц.

Ранее метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

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