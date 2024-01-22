В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве с 22 по 28 января

Повышение температуры воздуха до околонулевых значений и резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве с 23 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что 22 января в российской столице еще будет холодно. Ночью столбики термометров будут показывать от -16 °C до -18 °C, а днем температура воздуха составит от -6 °C до -8 °C.

«Однако к вечеру температура постепенно начнет повышаться и во вторник достигнет околонулевых значений», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на 23 января в Москве прогнозируется от -7 °C до -9 °C. Днем в городе ожидается дальнейшее потепление — температура воздуха составит от -1 °C до -3 °C.

В то же время эксперт предупредил о заметном снижении атмосферного давления. Соответствующий показатель снизится на 10-15 мм рт. ст., что Вильфанд связал с приближением к столице восточной периферии циклона.

Специалист добавил, что 24 января в Москве потеплеет до +1 °C. При этом на следующий день температура воздуха вновь опустится и составит до -5 °C, подчеркнул метеоролог.

Более того, на неделе в городе ожидаются непродолжительные осадки в виде снега. В середине недели в столицу придет циклон, из-за которого прогнозируется усиление ветра до 15-17 м/с.

Также эксперт указал, что с 26 января в Москве начнет восстанавливаться «зимний режим». Ночью в выходные температура воздуха составит от -13 °C до -18 °C, а днем — от -6 °C до -11 °C.

Ранее в Москве высота сугробов превысила положенную норму почти в 1,5 раза.