Четыре округа Херсонской области были частично обесточены из-за аварии на ЛЭП

В четырех округах Херсонской области было частично нарушено электроснабжение населенных пунктов из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Чиновник отметил, что дал поручение восстановить подачу электроэнергии как можно скорее и принять меры к тому, чтобы впредь не допускать подобных отключений.

Кроме этого, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что на место повреждения магистральной ЛЭП были направлены аварийные бригады.

9 января в Херсонской области пять районов и часть Геническа остались без электроэнергии.

Ранее в правительстве сообщили о слишком быстрых темпах износа ЖКХ.