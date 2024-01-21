В РПЦ рассказали о фейковых письмах епархиям от имени патриарха Кирилла

Русская православная церковь (РПЦ) сообщила о рассылке епархиям фейковых электронных писем от имени патриарха Кирилла. Данная информация опубликована на сайте РПЦ.

При этом содержание писем не раскрывается.

В сообщении говорится, что появление фейковых писем от имени предстоятеля связано с грядущими выборами президента России. По мнению РПЦ, неизвестные пытаются скомпрометировать сотрудничество церкви и государства.

Представители церкви подчеркнули, что авторы письма хотят разрушить доверительные отношения между действующими в России религиозными конфессиями.

В РПЦ отметили, что в тексте письма встречаются стилистические и орфографические ошибки.

На днях в Русской православной церкви рассказали, что в России активизировалась секта, которая маскируется под РПЦ.

Ранее патриарх лишил сана архимандрита Кирилла за нарушение клятвы верности РПЦ.