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Авиаэксперт считает, что самолет в Афганистане мог разбиться из-за нарушения правил полета

Авиаэксперт Смирнов назвал причиной падения Falcon нарушение правил высоты

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Самолет Falcon 10 мог потерпеть крушение в Афганистане из-за нарушения правил высоты полета, приведшего к столкновению с горами. Такое мнение высказал президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с газетой «Известия».

Эксперт считает странным, что у самолета отказали оба двигателя, так как обычно, по его словам, отказывает только один. Он также отметил, что в Афганистане настолько сложная местность, что подобная катастрофа «не новинка», и они происходят постоянно из-за очень сложной горной местности.

По словам Смирнова, два двигателя у самолета могли отказать из-за некачественного топлива или уже при столкновении с горой из-за нарушения правил высоты полета.

«Где-то что-то они нарушили — существующие правила о безопасной высоте — и влетели в гору», — считает он.

Ранее сообщалось, что один из выживших при крушении самолета добрался до села и попросил местных о помощи, используя язык жестов.

21 января самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Индии в Россию. На борту находилось шестеро человек, среди них двое пассажиров. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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