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В МВД рассказали о новой схеме мошенников с использованием СБП

Представитель МВД Волк рассказала о новой схеме мошенников с использованием СБП

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МВД РФ

Мошенники стали использовать новую схему обмана населения при помощи Системы быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волка в своем Telegram-канале.

По ее словам, потенциальная жертва, увидев интересующий ее товар в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. В мессенджере ей поступает звонок якобы от представителя магазина. Он говорит о том, что товар есть в наличии и его можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду. При такой оплате деньги покупателя уходят мошеннику.

До этого в МВД рассказали, что в Астрахани предприниматель побил антирекорд региона, отдав аферистам около 17 миллионов рублей. По словам самого пострадавшего, неизвестные написали ему в мессенджере и предложили заработать на инвестициях. Предприниматель поверил злоумышленникам и перевел им три миллиона рублей из собственных средств на предоставленный счет. Помимо этого, россиянин взял у банка кредит на сумму 13,6 миллиона рублей. Средства он также отправил аферистам.

Ранее в Челябинской области пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей.

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