В РПЦ встали на защиту проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда

В РПЦ прокомментировали требование уволить проводницу, которая выкинула из поезда кота Твикса. Данные призывы – это явный перебор, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале.

«Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор», – написал Кипшидзе. Он отметил, что интересы человека всегда важнее интересов животного, так как именно человек имеет в себе «образ и подобие Божие».

Зампред Синода указал, что прежде чем думать о котах, необходимо задуматься о людях, пусть даже о тех, кто совершает плохие поступки.

18 января в Кирове проводница выбросила из поезда кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный.

После этого депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что проводница раскаивается. По словам парламентария, история с выброшенным на мороз питомцем незаслуженно ударила по имиджу «РЖД».

Ранее сообщалось, что более 200 тыс. человек потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса.