Один из выживших при крушении самолета в Афганистане позвонил родственникам

Один из выживших при крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане позвонил родственникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из выживших в результате крушения самолета — медицинский работник Игорь Сывороткин. О том, что он жив, сообщили родственники молодого человека. По словам матери Игоря, он сам позвонил после крушения.

В воскресенье, 21 января стало известно, что в горах провинции Бадахшан в Афганистане разбился летевший в Москву частный самолет. На борту находилось шестеро человек, среди них двое пассажиров. Он выполнял эвакуационный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. Среди пассажиров была россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуацию.

Позднее стало известно, что самолет найден. В Росавиации подчеркнули, что, по предварительным данным, четыре человека, которые находились на борту самолета, получили различные ранения, информация о еще двоих — уточняется.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.