В Афганистане назвали число выживших при крушении самолета

В результате крушения самолета в афганской провинции погибли два человека, еще четверо выжили. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Афганистана.

«Два пассажира погибли, четверо выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана», — заявили провинциальные чиновники.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву частный самолет. На борту находились шестеро человек, среди них двое пассажиров. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Позднее стало известно, что разбившийся в горах Афганистана самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту самолета находилась россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа предварительная причина крушения данного самолета в Афганистане.