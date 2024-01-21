Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова возобновлено в 16:20. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания также составляет около часа.

До этого мост был перекрыт второй раз за день в 15:04. Таким образом, время перекрытия движения составляло один час и 16 минут.

Движение по мосту ранее перекрывали в воскресенье, 21 января, в 12:53 по московскому времени. Причины не уточнялись. Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя. Позднее движение транспорта восстановили.

21 января стало известно, что средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Крымом.

Ранее СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту.