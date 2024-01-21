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В Сочи произошел оползень

Возле курорта «Роза Хутор» в Сочи произошел оползень

В Сочи, недалеко от курорта «Роза Хутор» произошел оползень. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«Дорогу на «Розе Хутор» уже чистят. Но движение вдоль этнографического комплекса «Моя Россия» все еще полностью перекрыто», — говорится в посте.

Очевидцы продолжают делиться кадрами с места оползня. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В последний раз природный катаклизм произошел в Сочи в конце декабря. До этого в Центральном районе города после ливней сошел оползень, был поврежден водопровод. Это спровоцировало сложности с водоснабжением на нескольких улицах района.

Незадолго до этого сообщалось, что около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники.

Ранее оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии.

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