В Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы

В административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком произошли два взрыва. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — говорится в сообщении.
Подробностей произошедшего не приводится.
Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном украинским властям городе.
16 января украинские СМИ публиковали сообщения о взрывах в Кропивницком.
До этого Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области осталась без света после взрыва.
Ранее пожар произошел на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти после двух взрывов.