В Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы

В административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком произошли два взрыва. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего не приводится.

Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном украинским властям городе.

16 января украинские СМИ публиковали сообщения о взрывах в Кропивницком.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области осталась без света после взрыва.

Ранее пожар произошел на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти после двух взрывов.