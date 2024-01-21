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В Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы

«Страна.ua»: в Кропивницком Кировоградской области произошли два взрыва

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Gleb Garanich/Reuters

В административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком произошли два взрыва. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего не приводится.

Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном украинским властям городе.

16 января украинские СМИ публиковали сообщения о взрывах в Кропивницком.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области осталась без света после взрыва.

Ранее пожар произошел на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти после двух взрывов.

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