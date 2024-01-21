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В Коми таксист угрожал девочке отвезти ее в лес

В Ухте таксист угрожал 13-летней девочке увезти ее в лес

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Shutterstock

В Ухте таксист угрожал школьнице отвезти ее в лес, если та не оплатит проезд. Об этом сообщает информационное агентство «Комиинформ». Мать рассказала об инциденте в паблике «Доска позора/почета Ухта» во «ВКонтакте».

Как рассказала жительница Ухты, проблемы начались сразу, как ее 13-летняя дочь села в такси. Она посадила ребенка в машину и отметила, что по вызову в качестве водителя приехал человек, не заявленный в приложении. Через некоторое время девочка позвонила в слезах матери и пожаловалась, что таксист угрожает отвезти ее в лес, если ребенок немедленно не оплатит проезд.

«Сказала, что водитель остановил машину и требует перевести деньги за поездку немедленно. Иначе он отвезет девочку в лес, пока она не заплатит за поездку», — приводит издание слова матери ребенка.

Когда дочь передала трубку таксисту, по словам ее матери, она услышала в свой адрес порцию угроз. После этого жительница Ухты перевела деньги на карту некоему третьему лицу. Женщина возмутилась ситуацией и обратилась к администрации агрегатора такси, который добавляет в свою базу «неадекватных водителей».

В пресс-службе мобильного приложения «АвтоЛига» отметили, что оно лишь принимает звонки и не имеет отношения к подбору водителей.

В республиканском МВД сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Красноярске таксист не довез ребенка до школы и высадил на мороз.

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