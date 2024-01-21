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Крымский мост снова перекрыли

Крымский мост снова перекрыли для движения автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение по мосту перекрывали в воскресенье, 21 января, в 12:53 по московскому власти. Причины не уточнялись. Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя. Позднее движение транспорта восстановили.

16 января сообщалось, что второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии экс-главу отдела морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста.

Ранее СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту.

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