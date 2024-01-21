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Поджог рассматривается как возможная причина пожара в галерее Сухума

МВД Абхазии: причиной пожара в картинной галерее Сухума мог стать поджог

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МЧС Республики Абхазия

Одной из возможных причин возникновения пожара в картинной галерее Союза художников Абхазии в Сухуме мог стать поджог. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Абхазии.

Согласно сообщению, управление внутренних дел по Сухуму собирает первичный материал на месте происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03:30 по местному времени (02:30 мск).

«Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога», — указали в МВД.

До этого МЧС Абхазии сообщило, что в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания, где и произошло возгорание, располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и других известных художников Абхазии и России 19 и 20 веков.

По последним данным министерства культуры республики, из пожара удалось спасти около 150 картин.

Ранее в Махачкале потушили возгорание двух многоквартирных домов.

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