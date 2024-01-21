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В Подмосковье водитель внедорожника прицепил к авто более десяти ватрушек с людьми

В Мытищах водитель прицепил к авто более 10 ватрушек с людьми и выехал на дорогу

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Телеграм-канал «Mash»

В Московской области водитель внедорожника устроил опасные катания на тюбингах. Запись случившегося опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в подмосковных Мытищах. На кадрах водитель черного внедорожника прицепил сзади автомобиля более 10 тюбингов с людьми и прокатил этот «караван» по проезжей части. Рядом с процессией бежали дети.

Полиция разыскивает организатора и участников развлечения.

Ранее в Красноярске 13-летняя девочка попала в реанимацию после катания на тюбинге.

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