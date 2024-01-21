Депутат Фетисов заявил, что выбросившая из поезда кота Твикса проводница раскаивается

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что проводница РЖД, которая выбросила из поезда в Кирове кота Твикса, раскаивается. По словам парламентария, эта резонансная история незаслуженно ударила по имиджу «Российских железных дорог».

«У меня у самого 6 собак, я понимаю, что [домашние животные] — это важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», — сказал Фетисов.

Он отметил, что сегодня РЖД — самая современная железнодорожная система в мире, в которой работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.

«И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, — мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зеленая сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта. Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать», — заявил Фетисов.

По его мнению, история с Твиксом поучительна в том числе и для хозяев, которые путешествуют со своими питомцами.

«Если ты берешь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолетах к этому относятся. Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло», — заключил Фетисов.

В Кирове 11 января кот по имени Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область, однако на остановке в Кирове проводница выбросила кота на улицу, подумав, что он бездомный. 20 января волонтеры, участвовавшие в поисках животного, сообщили, что кота нашли без признаков жизни.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.

Ранее калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар».