Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сыктывкаре ребенка, у которого не хватило денег на проезд, силой удерживали в автобусе

В Коми кондуктор силой удерживал школьницу в автобусе

close
100%
Freepik

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного удержания в автобусе несовершеннолетней. Сыктывкарскую школьницу, у которой не прошла оплата за проезд через терминал, из автобуса не выпускал кондуктор. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Инцидент произошел в Сыктывкара, 12-летняя девочка ехала в автобусе и пыталась оплатить поездку картой, однако средства не списались. После того, как не получилось оплатить поездку, кондуктор-мужчина преградил несовершеннолетней выход из автобуса со словами «не выпущу, пока не оплатишь проезд». Школьницу выпустили из транспорта только после того, как за ней приехал отец.

«Деньги с карты списались бы все равно тем более, что мы сделали для этого все возможное, ошибки в системах случаются. Очень хочется, чтоб данным маршрутом и сотрудниками предприятия занялась полиция. Заявление мы написали», — рассказала мать девочки kp.ru.

По факту незаконного удержания ребенка проверку проводит региональный СК. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Ранее российский школьник, которого незаконно высадили из автобуса, получил денежную компенсацию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами