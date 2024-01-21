В Сыктывкаре ребенка, у которого не хватило денег на проезд, силой удерживали в автобусе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного удержания в автобусе несовершеннолетней. Сыктывкарскую школьницу, у которой не прошла оплата за проезд через терминал, из автобуса не выпускал кондуктор. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Инцидент произошел в Сыктывкара, 12-летняя девочка ехала в автобусе и пыталась оплатить поездку картой, однако средства не списались. После того, как не получилось оплатить поездку, кондуктор-мужчина преградил несовершеннолетней выход из автобуса со словами «не выпущу, пока не оплатишь проезд». Школьницу выпустили из транспорта только после того, как за ней приехал отец.

«Деньги с карты списались бы все равно тем более, что мы сделали для этого все возможное, ошибки в системах случаются. Очень хочется, чтоб данным маршрутом и сотрудниками предприятия занялась полиция. Заявление мы написали», — рассказала мать девочки kp.ru.

По факту незаконного удержания ребенка проверку проводит региональный СК. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Ранее российский школьник, которого незаконно высадили из автобуса, получил денежную компенсацию.