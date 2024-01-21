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В Ленобласти в поле нашли замерзшую девушку

«Фонтанка»: в Ленобласти девушка замерзла, заблудившись в поле ночью

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Depositphotos

Во Всеволожском районе Ленобласти в поле найдена замерзшая девушка, спасти ее не удалось. Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летнюю уроженку Дагестана нашли замерзшей в поле в Мурино, по словам друга девушки, они возвращались домой в деревню Лаврики в Мурино около двух часов ночи 20 января и решили срезать путь через поле, но заблудились.

Около пяти утра, девушка сообщила своему спутнику, что замерзает, тот якобы оставил ее в поле, чтобы дойти до ближайших домов и вызвать скорую помощь. Замерзшую утром обнаружил участковый полиции, получивший сообщение о произошедшем от медиков, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Сибири на лесной дороге нашли замерзшую четырехлетнюю девочку.

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