В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, сирены в регионах начали звучать практически одновременно — около 12:00 мск.

В ночь на 21 января воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

20 января украинские власти сообщили о разрушении инфраструктурного объекта, расположенного на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Объект оказался разрушен в результате взрывов.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.