На крупнейшем российском траулере в Баренцевом море произошел взрыв

Турбина главного двигателя взорвалась на одном из новых траулеров в Баренцевом море. Об этом пишет «СеверПост» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, речь идет о траулере-процессоре «Баренцево море», который принадлежат «Архангельскому траловому флоту», входящему в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, а судно в данный момент везут в Мурманск на буксире. Ожидается, что его доставят ближе к ночи.

В сентябре сообщалось об инциденте у берегов Тайваня, где береговая охрана задержала китайское рыболовное судно за браконьерство.

Сперва корабль попытались остановить. В ответ он решил скрыться и повредил судно береговой охраны, протаранив его.

После прибытия подкрепления тайваньская охрана смогла задержать браконьеров. Во время обыска на борту было обнаружено 20 тонн рыбы.

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