Полиция Украины защитила журналиста, писавшего о коррупции в армии

Прокуратура Киева сообщила, что полиция задержала несколько человек, угрожавших журналисту издания «Наші гроші» Юрию Николову, написавшему статью о коррупции в министерстве обороны Украины.

Задержанные были уроженцами Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Уголовное дело по факту попытки воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста было возбуждено 19 января.

Как рассказал сам журналист, 15 января группа лиц попыталась вломиться в его квартиру с криками о том, что ему нужно отправиться в ВСУ.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил о коррупции на сумму 10 млрд гривен в ВСУ.

Он подчеркнул, что после Нового года заработал внутренний аудит минобороны, а также обновили ​​генеральную инспекцию ведомства. Так, за последние четыре месяца обнаружились нарушения более чем на 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей по текущему курсу).

Умеров напомнил, как в декабре 2023 года Служба безопасности Украины вместе с минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на 1,5 млрд гривен.

Ранее было названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз.