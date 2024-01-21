Полиция Украины защитила журналиста, писавшего о коррупции в армии

Прокуратура Киева сообщила, что полиция задержала несколько человек, угрожавших журналисту издания «Наші гроші» Юрию Николову, написавшему статью о коррупции в министерстве обороны Украины.
Задержанные были уроженцами Киевской, Житомирской и Черкасской областей.
Уголовное дело по факту попытки воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста было возбуждено 19 января.
Как рассказал сам журналист, 15 января группа лиц попыталась вломиться в его квартиру с криками о том, что ему нужно отправиться в ВСУ.
До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил о коррупции на сумму 10 млрд гривен в ВСУ.
Он подчеркнул, что после Нового года заработал внутренний аудит минобороны, а также обновили генеральную инспекцию ведомства. Так, за последние четыре месяца обнаружились нарушения более чем на 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей по текущему курсу).
Умеров напомнил, как в декабре 2023 года Служба безопасности Украины вместе с минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на 1,5 млрд гривен.
Ранее было названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз.