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Москвичи смогут оставлять пожелания о температуре в вагонах метро

Ликсутов: жители Москвы смогут просить об изменении температуры в вагонах метро

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Жители Москвы смогут оставлять пожелания об изменении температуры в вагонах поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По словам чиновника, в поездах на «серой» линии разместили специальные наклейки с QR-кодами, через которые пассажиры смогут сообщать, если температура в поездах им не подходит. В заявке нужно будет указать название линии, дату, время поездки и свои пожелания. Ожидается, что благодаря этому специалисты метрополитена смогут оперативнее создавать комфортную среду в метрополитене.

Ликсутов добавил, что если эксперимент окажется удачным, то QR-коды со временем разместят во всем столичном общественном транспорте.

До этого сообщалось, что в метро для тестирования передали первую партию карт «Тройка» с российским чипом. По словам Собянина, в рамках следующего этапа в карты «Тройка» будет внедрен полностью российский чип нового поколения.

Ранее в Москве на станции метро «Нагатинская» родилась девочка.

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