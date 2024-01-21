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Пожар на терминале «Новатэк» в Ленобласти локализовали

Возгорание на терминале «Новатэк» в Ленобласти локализовали

Спасатели локализовали пожар, возникший на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Кингисеппского района.

По данным ЕДДС, пламя охватило одну из цистерн объемом 100 кубометров. Информация о причинах пожара уточняется.

Как ранее заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в результате возгорания никто не пострадал. В происхождении пожара разбирается оперативный штаб во главе с руководителем администрации Кингисеппского района Юрием Запалатским.

Согласно информации Shot, незадолго до инцидента местные жители якобы слышали звук летящего беспилотника и взрывы.

18 января ВСУ атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника, это произошло впервые с начала СВО. По информации Минобороны РФ, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Он упал на территории «Петербургского нефтеналивного терминала».

Ранее в Челябинске потушили пожар площадью 1200 квадратных метров.

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