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Пойман тигр, растерзавший 10 собак в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поймали тигра, растерзавшего 10 собак

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В поселке Среднехорский района имени Лазо отловили тигра, который не давал покоя местным жителям, хищник растерзал 10 собак. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Тигра, который несколько недель пугал жителей поселка Среднехорский Хабаровского края и воровал с участков собак, удалось отловить специалистам краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

«На отлов нарушителя спокойствия потребовалось 10 дней. И теперь он в клетке», — сообщил Михаил Дегтярев.

Пойманного хищника осмотрят ветеринарные врачи, зверя перевезут подальше от населенного пункта в специализированный центр, где он будет находиться на реабилитации.

Ранее в Приморье поймали тигра, растерзавшего двух собак.

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