Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Телефонные разговоры коллег на работе не нравятся 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные сервисом «Работа.ру».

Еще почти треть заявили, что им неприятно, когда коллеги используют нецензурные выражения; четверть недовольны их курением; пятая часть — постоянными опозданиями.

Некоторые сотрудники недовольны злоупотреблением парфюмерией (18%), другим не нравится высокое обилие слов-паразитов в лексиконе сотрудников (16%).

Всего в опросе приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.

В конце 2023 года был проведен опрос, результаты которого показали, что каждый четвертый россиянин не смог отгулять отпуск. Чаще всего причиной отказа от отпуска стала производственная необходимость и невозможность передать кому-либо свои дела. При этом 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск из-за слишком высокой стоимости путешествий, а отдыхать дома они не хотели.

Ранее опрос показал, что половина москвичей не бросит работу, даже если разбогатеет.