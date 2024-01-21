Вмерзшую в сугроб собаку спасли в Нижневартовске

В Нижневартовске нашли и спасли раненую собаку, замерзавшую в сугробе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неравнодушные жители Нижневартовска не дали замерзнуть в снегу раненой собаке, животное было обессилено настолько, что не могло даже скулить и лаять. Пса откопали из сугроба и отвезли в ветеринарную клинику, врачи установили, что у собаки сломан позвоночник.

Вероятно, животное попало под машину и осталось лежать на обочине. После лечения собаку передадут в местную зоозащитную организацию и будут искать ей новых хозяев.

Ранее лошадь, по шею застрявшую в огромном сугробе, спасли в Бурятии.