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Германию начали покидать беженцы, получившие банковские карты

Bild: беженцы начали покидать Германию после выдачи им банковских карт

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Markus Schreiber/AP

Первые беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, начали уезжать из Германии. Иностранцы покидают страну, недовольные этим нововведением, сообщает газета Bild am Sonntag.

По данным издания, власти ФРГ только обсуждают возможность введения пластиковых банковских карт для беженцев, однако в некоторых округах уже начали их выдавать. Пока мигрантам роздано около 200 карт, к концу января их число вырастет до 740.

«Большинство мигрантов принимают изменения и счастливы тем, что им вообще что-то дают», — рассказала глава службы по делам беженцев Дагмар Пеланд. При этом, по ее словам, еще в декабре 2023 года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные, а не карта, и вскоре после этого покинули страну.

Отмечается, что число депортированных из региона, где ввели карты, увеличилось в разы.

В начале января немецкие оппозиционеры потребовали вернуть украинских беженцев на родину на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее сообщалось, что террористы стали чаще пытаться попасть в ФРГ под видом беженцев с Украины.

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