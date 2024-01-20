ВСУ повредили объект связи в белгородском селе Колотиловка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные сбросили осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

По его словам, атаке дрона-камикадзе подверглось село Колотиловка Краснояружского района.

«Поврежден инфраструктурный объект связи», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в инциденте пострадавших нет.

До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

13 января Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась атаке 10 беспилотников.

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.