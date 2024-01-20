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В Дагестане из-за утечки в печи угарным газом отравились три женщины

В Махачкале три женщины отравились угарным газом

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Телеграм-канал «Прокуратура Республики Дагестан»

В Дагестане женщины оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Махачкале. В частном доме на улице Мирзоева произошла утечка газа. В результате три женщины отравились, им потребовалась помощь медиков. О состоянии местных жительниц не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники ведомства проведут проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», – сообщается в публикации.

До этого в Нижнем Новгороде взрослые и двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом. По предварительной информации, причина заключается в газовой колонке.

Ранее на Урале пять человек пострадали из-за утечек газа из баллонов.

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