Жители Ворсмы пожаловались на сильный запах газа

Жители Павловского района города Ворсма, расположенного в Нижегородской области, пожаловались на сильный запах газа. Об этом сообщает издание NN.RU, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По информации издания, жалобы начали поступать с 12:00 20 января. Сообщения поступили от 29 жителей города. Информацию направили газовым службам и Роспотребнадзору.

Как заявил источник, было установлено, что на газораспределительной станции «Ворсма» превысили концентрацию одоранта. Это случилось из-за ручной одоризации газа.

20 января издание «Подъем» сообщило, что жители Рязани пожаловались на тошнотворную вонь на улице.

По словам журналистов, неприятный запах можно ощутить в Дашково-Песочне, а также в других районах города, в том числе в центре.

До этого ученые выяснили, что углекислый газ в атмосфере удерживает больше тепла, чем считалось ранее.

Ранее Дмитрий Колдун пожаловался на вонь в Венеции.