В Петербурге сугробы обновили рекорд зимы

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге 20 января выросла до рекордных показателей с начала зимы. К 9 часам утра высота сугробов на городской метеостанции достигла отметки в 45 см, сообщил синоптик Александр Колесов в Telegram–канале.

По словам специалиста, 20 января 2024 года сравнялось по объему выпавшего снега с 20 января 1966 года, и всего 1 см уступает лидеру – 20 января 2011 года.

Отмечается, что в ближайшие два дня высота снежного покрова в Петербурге увеличиваться не будет, а вот 22 января вновь пройдет снег, однако его компенсирует оттепель, которая начнется в ночь на 23 января.

«Оттепель в Санкт-Петербурге продлится до четверга, а это значит, дальнейшего увеличения высоты снежного покрова в это время не ожидается», – подчеркнул синоптик.

До этого сообщалось, что сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра.

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