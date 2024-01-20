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В МВД опровергли информацию о сборе биометрических данных Госавтоинспекцией

Волк: ГАИ не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

Волк сделала заявление на фоне резонанса, который вызвала статья главы столичной Госавтоинспекции Александра Быкова. В ней он рассказал о технологиях, которые могут быть использованы для снижения смертности и травматизма на дорогах. Речь в статье шла об «умных» светофорах, способных распознавать лица по биометрическим данным.

«Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так», — отметила Волк.

Она также призвала различать законодательно оформленные инициативы ведомства и «идеи, выносимые на обсуждение общественности».

В декабре гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что в единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса граждан России.

Ранее стало известно, сколько россиян отказались от сбора биометрических данных.

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