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Под Сыктывкаром машина семьи с ребенком попала в ДТП с лесовозом

В республике Коми произошла авария с участием лесовоза и легковой машины

На трассе ЧебоксарыСыктывкар произошло крупное ДТП. Об этом сообщает управление МЧС по республике Коми.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Еляты. Легковая машина оказалась под прицепом лесовоза. Подробности не сообщаются. В салоне первого находилась семья с ребенком.

Спасателям удалось деблокировать мужчину, которого оперативно передали фельдшерам скорой помощи. Спустя некоторое время из машины вызволили женщину и ребенка. Оба также получили необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят необходимые мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на шоу в Италии машина врезалась в толпу зрителей.

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