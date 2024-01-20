Под Сыктывкаром машина семьи с ребенком попала в ДТП с лесовозом

На трассе Чебоксары – Сыктывкар произошло крупное ДТП. Об этом сообщает управление МЧС по республике Коми.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Еляты. Легковая машина оказалась под прицепом лесовоза. Подробности не сообщаются. В салоне первого находилась семья с ребенком.

Спасателям удалось деблокировать мужчину, которого оперативно передали фельдшерам скорой помощи. Спустя некоторое время из машины вызволили женщину и ребенка. Оба также получили необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят необходимые мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на шоу в Италии машина врезалась в толпу зрителей.