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Во Франции трех полицейских осудили по делу о расизме

The Guardian: во Франции полицейских осудили за избиение чернокожего футболиста

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции трое полицейских были приговорены к условным тюремным срокам за нападение на чернокожего футболиста во время ареста в 2017 году. Данное дело вызвало резонанс в стране и привлекло внимание к расизму со стороны полиции, сообщает The Guardian.

После оглашения вердикта в Париже начались протесты.

Издание отмечает, что Теодор Лухака разговаривал с друзьями в пригороде Парижа Ольне-су-Буа в феврале 2017 года, когда его остановила полиция, проводившая проверку документов.

Затем, как пишет The Guardian, полицейские распылили на молодого человека слезоточивый газ, начали избивать, а после этого вставили ему в задний проход телескопическую дубинку. Издевательства длились восемь минут и были сняты на видео, отмечает газета.

В результате один полицейский был приговорен к 12 месяцам условного тюремного заключения. Ему на пять лет запретили работать в полиции. Двое других были приговорены к 3 месяцам условного заключения и отстранены от работы в полиции на два года.

До этого бывший тренер парижского футбольного клуба «ПСЖ» Кристоф Галтье опроверг обвинения в расизме.

Ранее в ООН заявили о проявлении системного расизма в США.

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