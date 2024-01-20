В Европе раскрыли серию краж русской классики из библиотек

Во Франции задержана группа преступников, занимавшаяся похищением из библиотек городов Европы прижизненных изданий российских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Об этом сообщают европейские СМИ.

По данным Le Parisien, лица с гражданством Грузии подозреваются в краже раритетных книг из библиотек Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов предположил, что это могло быть сделано для заказчиков из России.

Как сообщают французские СМИ, злоумышленники во всех библиотеках поступали одинаково — представлялись исследователями русской литературы, выписывали редкие книги, прижизненные издания российских писателей и поэтов XIX века, после чего выносили их или заменяли на копии.

Один из задержанных рассказал, что похитил редкие книги якобы из любви к ним, он готовил диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». В итоге он вынес из национальной библиотеки Франции BnF восемь книг стоимостью €650 тыс.

Подобные кражи антикварных книг также были зафиксированы в Финляндии и Германии. По данным Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), директор библиотеки Анна Володко была уволена посте исчезновения нескольких томов русской классики XIX века.

Кроме того, 17 книг Пушкина и Гоголя были похищены в Латвийской национальной библиотеке, 8 — в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, сборник Пушкина был вынесен из библиотеки Женевского университета.

Раннее во Франции поймали банду грузин, воровавших редкие книги Пушкина.