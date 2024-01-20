Россиянин выстрелил в ребенка на свадьбе в Карачаево-Черкесии

В селе Важное в Карачаево-Черкесии семилетняя девочка получила ранение плеча на свадьбе, в ребенка попала пуля, выпущенная в воздух. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел 19 января, в медицинское учреждение была доставлена семилетняя девочка с ранением в область плеча, врачи сообщили о произошедшем в полицию.

Как установили правоохранители, во время свадебного тожества в селе Важное, один из гостей, 24-летний житель Ростовской области, произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом задела ребенка.

Стрелявший был доставлен в отдел полиции, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Раненая девочка после оказания первой помощи была отпущена на амбулаторное лечение.

Ранее в Смоленске во дворе неизвестный открыл стрельбу по десятилетнему ребенку.