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Волонтер назвала причину гибели выброшенного из поезда кота Твикса

Волонтер Кудряшова: выброшенный из поезда в Кирове кот Твикс погиб из-за собак

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Инцидент Барнаул/VK

Волонтер Ольга Кудряшова, занимавшаяся поисками кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, подтвердила гибель животного. Женщина сообщила «Газете.Ru», что волонтеры не успели спасти животное.

«Да, он погиб сегодня рано утром. От собак. К сожалению, мы не успели», — сказала Кудряшова.

При этом волонтер не уточнила, опознали ли тело животного его хозяева.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава.

Полиция провела проверку и отказалась возбуждать уголовное дело по статье «самоуправство», не найдя состава преступления в действиях проводницы. В то же время в РЖД сообщили, что проводят служебное расследование. Компания принесла извинения хозяйке животного и пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть питомца. Владелица животного Владислава Гайфуллина сообщила «Газете.Ru», что проводница не связывалась с ней, не объясняла свой поступок и не приносила извинений.

На поиски Твикса вышли волонтеры, в чате, посвященном поискам, состояли сотни человек. В субботу, 20 января, телеканал РЕН ТВ сообщил, что кота нашли мертвым.

Ранее калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар».

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